Anoncoin מחיר היום

מחיר Anoncoin (ANONCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANONCOIN ל USD הוא $ 0 לכל ANONCOIN.

Anoncoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 601,161, עם היצע במחזור של 974.49M ANONCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, ANONCOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00271507, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANONCOIN נע ב -0.47% בשעה האחרונה ו +18.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.95K.

Anoncoin (ANONCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 601.16K$ 601.16K $ 601.16K נפח (24 שעות) $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 601.16K$ 601.16K $ 601.16K אספקת מחזור 974.49M 974.49M 974.49M אספקה כוללת 974,486,242.9408286 974,486,242.9408286 974,486,242.9408286

שווי השוק הנוכחי של Anoncoin הוא $ 601.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.95K. ההיצע במחזור של ANONCOIN הוא 974.49M, עם היצע כולל של 974486242.9408286. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 601.16K.