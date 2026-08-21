Angryb מחיר היום

מחיר Angryb (ANB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANB ל USD הוא $ 0 לכל ANB.

Angryb כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 377,238, עם היצע במחזור של 777.70B ANB. ב‑24 השעות האחרונות, ANB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00109062, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANB נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו +12.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Angryb (ANB) מידע שוק

שווי שוק $ 377.24K$ 377.24K $ 377.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 377.24K$ 377.24K $ 377.24K אספקת מחזור 777.70B 777.70B 777.70B אספקה כוללת 777,700,000,000.0 777,700,000,000.0 777,700,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Angryb הוא $ 377.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANB הוא 777.70B, עם היצע כולל של 777700000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 377.24K.