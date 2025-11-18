Andromeda מחיר היום

מחיר Andromeda (ANDR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00070994, עם שינוי של 26.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANDR ל USD הוא $ 0.00070994 לכל ANDR.

Andromeda כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 169,527, עם היצע במחזור של 233.39M ANDR. ב‑24 השעות האחרונות, ANDR סחר בין $ 0.00069049 (נמוך) ל $ 0.00096976 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.85, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00067596.

ביצועים לטווח קצר, ANDR נע ב -2.15% בשעה האחרונה ו -37.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Andromeda (ANDR) מידע שוק

שווי שוק $ 169.53K$ 169.53K $ 169.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 726.36K$ 726.36K $ 726.36K אספקת מחזור 233.39M 233.39M 233.39M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Andromeda הוא $ 169.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANDR הוא 233.39M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 726.36K.