AnChat מחיר היום

מחיר AnChat (ANCHAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANCHAT ל USD הוא $ 0 לכל ANCHAT.

AnChat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,632.74, עם היצע במחזור של 736.40M ANCHAT. ב‑24 השעות האחרונות, ANCHAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANCHAT נע ב -- בשעה האחרונה ו +14.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AnChat (ANCHAT) מידע שוק

שווי שוק $ 16.63K$ 16.63K $ 16.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.47K$ 20.47K $ 20.47K אספקת מחזור 736.40M 736.40M 736.40M אספקה כוללת 906,399,797.127381 906,399,797.127381 906,399,797.127381

שווי השוק הנוכחי של AnChat הוא $ 16.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANCHAT הוא 736.40M, עם היצע כולל של 906399797.127381. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.47K.