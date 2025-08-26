עוד על ANARCHY

ANARCHY סֵמֶל

ANARCHY מחיר (ANARCHY)

לא רשום

1 ANARCHY ל USDמחיר חי:

$0.0004823
$0.0004823$0.0004823
-10.90%1D
USD
ANARCHY (ANARCHY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:31:19 (UTC+8)

ANARCHY (ANARCHY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01011476
$ 0.01011476$ 0.01011476

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

-10.97%

-13.10%

-13.10%

ANARCHY (ANARCHY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ANARCHY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANARCHYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01011476, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANARCHY השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -10.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ANARCHY (ANARCHY) מידע שוק

$ 208.63K
$ 208.63K$ 208.63K

--
----

$ 208.63K
$ 208.63K$ 208.63K

430.14M
430.14M 430.14M

430,139,305.58135
430,139,305.58135 430,139,305.58135

שווי השוק הנוכחי של ANARCHY הוא $ 208.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANARCHY הוא 430.14M, עם היצע כולל של 430139305.58135. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 208.63K.

ANARCHY (ANARCHY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ANARCHYל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלANARCHY ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלANARCHY ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ANARCHYל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.97%
30 ימים$ 0-22.82%
60 ימים$ 0-40.94%
90 ימים$ 0--

מה זהANARCHY (ANARCHY)

The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency.

ANARCHY (ANARCHY) משאב

האתר הרשמי

ANARCHYתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ANARCHY (ANARCHY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ANARCHY (ANARCHY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ANARCHY.

בדוק את ANARCHY תחזית המחיר עכשיו‏!

ANARCHY למטבעות מקומיים

ANARCHY (ANARCHY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ANARCHY (ANARCHY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANARCHY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ANARCHY (ANARCHY)

כמה שווה ANARCHY (ANARCHY) היום?
החי ANARCHYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ANARCHY ל USD?
המחיר הנוכחי של ANARCHY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ANARCHY?
שווי השוק של ANARCHY הוא $ 208.63K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ANARCHY?
ההיצע במחזור של ANARCHY הוא 430.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ANARCHY?
‏‏ANARCHY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01011476 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ANARCHY?
ANARCHY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ANARCHY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ANARCHY הוא -- USD.
האם ANARCHY יעלה השנה?
ANARCHY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ANARCHY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:31:19 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.