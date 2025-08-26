ANARCHY (ANARCHY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01011476$ 0.01011476 $ 0.01011476 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.47% שינוי מחיר (1D) -10.97% שינוי מחיר (7D) -13.10% שינוי מחיר (7D) -13.10%

ANARCHY (ANARCHY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ANARCHY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANARCHYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01011476, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANARCHY השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -10.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ANARCHY (ANARCHY) מידע שוק

שווי שוק $ 208.63K$ 208.63K $ 208.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 208.63K$ 208.63K $ 208.63K אספקת מחזור 430.14M 430.14M 430.14M אספקה כוללת 430,139,305.58135 430,139,305.58135 430,139,305.58135

שווי השוק הנוכחי של ANARCHY הוא $ 208.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANARCHY הוא 430.14M, עם היצע כולל של 430139305.58135. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 208.63K.