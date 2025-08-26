Amulet Protocol (AMU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.078485$ 0.078485 $ 0.078485 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +17.39% שינוי מחיר (7D) +17.39%

Amulet Protocol (AMU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AMU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.078485, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Amulet Protocol (AMU) מידע שוק

שווי שוק $ 109.82K$ 109.82K $ 109.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 198.29K$ 198.29K $ 198.29K אספקת מחזור 553.81M 553.81M 553.81M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Amulet Protocol הוא $ 109.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMU הוא 553.81M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 198.29K.