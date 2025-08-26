עוד על AMU

Amulet Protocol (AMU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:01:04 (UTC+8)

Amulet Protocol (AMU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.078485
$ 0.078485$ 0.078485

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+17.39%

+17.39%

Amulet Protocol (AMU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AMU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.078485, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Amulet Protocol (AMU) מידע שוק

$ 109.82K
$ 109.82K$ 109.82K

--
----

$ 198.29K
$ 198.29K$ 198.29K

553.81M
553.81M 553.81M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Amulet Protocol הוא $ 109.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMU הוא 553.81M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 198.29K.

Amulet Protocol (AMU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Amulet Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmulet Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmulet Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Amulet Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-68.54%
60 ימים$ 0-2.50%
90 ימים$ 0--

מה זהAmulet Protocol (AMU)

Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Amulet Protocol (AMU) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Amulet Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Amulet Protocol (AMU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Amulet Protocol (AMU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Amulet Protocol.

בדוק את Amulet Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

AMU למטבעות מקומיים

Amulet Protocol (AMU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Amulet Protocol (AMU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AMU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Amulet Protocol (AMU)

כמה שווה Amulet Protocol (AMU) היום?
החי AMUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AMU ל USD?
המחיר הנוכחי של AMU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Amulet Protocol?
שווי השוק של AMU הוא $ 109.82K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AMU?
ההיצע במחזור של AMU הוא 553.81M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AMU?
‏‏AMU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.078485 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AMU?
AMU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AMU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AMU הוא -- USD.
האם AMU יעלה השנה?
AMU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AMU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Amulet Protocol (AMU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

