עוד על AMIKO

AMIKO מידע על מחיר

AMIKO מסמך לבן

AMIKO אתר רשמי

AMIKO טוקניומיקה

AMIKO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Amiko סֵמֶל

Amiko מחיר (AMIKO)

לא רשום

1 AMIKO ל USDמחיר חי:

$0.00100389
$0.00100389$0.00100389
-7.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Amiko (AMIKO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:06:26 (UTC+8)

Amiko (AMIKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00114309
$ 0.00114309$ 0.00114309
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00114309
$ 0.00114309$ 0.00114309

$ 0.00812094
$ 0.00812094$ 0.00812094

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-7.49%

-8.79%

-8.79%

Amiko (AMIKO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00100389. במהלך 24 השעות האחרונות, AMIKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00114309, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMIKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00812094, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMIKO השתנה ב +0.34% במהלך השעה האחרונה, -7.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Amiko (AMIKO) מידע שוק

$ 769.79K
$ 769.79K$ 769.79K

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

762.15M
762.15M 762.15M

999,999,314.253815
999,999,314.253815 999,999,314.253815

שווי השוק הנוכחי של Amiko הוא $ 769.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMIKO הוא 762.15M, עם היצע כולל של 999999314.253815. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.

Amiko (AMIKO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Amikoל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmiko ל USDהיה . $ -0.0002085670.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmiko ל USDהיה $ -0.0007673803.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Amikoל USDהיה $ -0.00683062515477823.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.49%
30 ימים$ -0.0002085670-20.77%
60 ימים$ -0.0007673803-76.44%
90 ימים$ -0.00683062515477823-87.18%

מה זהAmiko (AMIKO)

Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents. The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Amikoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Amiko (AMIKO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Amiko (AMIKO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Amiko.

בדוק את Amiko תחזית המחיר עכשיו‏!

AMIKO למטבעות מקומיים

Amiko (AMIKO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Amiko (AMIKO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AMIKO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Amiko (AMIKO)

כמה שווה Amiko (AMIKO) היום?
החי AMIKOהמחיר ב USD הוא 0.00100389 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AMIKO ל USD?
המחיר הנוכחי של AMIKO ל USD הוא $ 0.00100389. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Amiko?
שווי השוק של AMIKO הוא $ 769.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AMIKO?
ההיצע במחזור של AMIKO הוא 762.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AMIKO?
‏‏AMIKO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00812094 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AMIKO?
AMIKO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AMIKO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AMIKO הוא -- USD.
האם AMIKO יעלה השנה?
AMIKO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AMIKO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:06:26 (UTC+8)

Amiko (AMIKO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.