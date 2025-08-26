Amiko (AMIKO) מידע על מחיר (USD)

Amiko (AMIKO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00100389. במהלך 24 השעות האחרונות, AMIKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00114309, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMIKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00812094, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMIKO השתנה ב +0.34% במהלך השעה האחרונה, -7.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Amiko (AMIKO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Amiko הוא $ 769.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMIKO הוא 762.15M, עם היצע כולל של 999999314.253815. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.