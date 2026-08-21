AmberVibe מחיר היום

מחיר AmberVibe (AMBERVIBE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMBERVIBE ל USD הוא $ 0 לכל AMBERVIBE.

AmberVibe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,229, עם היצע במחזור של 92.90B AMBERVIBE. ב‑24 השעות האחרונות, AMBERVIBE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AMBERVIBE נע ב -- בשעה האחרונה ו +16.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AmberVibe (AMBERVIBE) מידע שוק

שווי שוק $ 31.23K$ 31.23K $ 31.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.23K$ 31.23K $ 31.23K אספקת מחזור 92.90B 92.90B 92.90B אספקה כוללת 92,898,988,545.83028 92,898,988,545.83028 92,898,988,545.83028

שווי השוק הנוכחי של AmberVibe הוא $ 31.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMBERVIBE הוא 92.90B, עם היצע כולל של 92898988545.83028. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.23K.