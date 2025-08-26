עוד על AMA

Amaterasu

Amaterasu מחיר (AMA)

1 AMA ל USDמחיר חי:

$0.00744727
$0.00744727$0.00744727
-4.30%1D
USD
Amaterasu (AMA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:17:30 (UTC+8)

Amaterasu (AMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00740404
$ 0.00740404$ 0.00740404
24 שעות נמוך
$ 0.00781891
$ 0.00781891$ 0.00781891
גבוה 24 שעות

$ 0.00740404
$ 0.00740404$ 0.00740404

$ 0.00781891
$ 0.00781891$ 0.00781891

$ 0.071467
$ 0.071467$ 0.071467

$ 0.0056162
$ 0.0056162$ 0.0056162

+0.58%

-4.31%

-13.95%

-13.95%

Amaterasu (AMA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00744727. במהלך 24 השעות האחרונות, AMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00740404 לבין שיא של $ 0.00781891, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.071467, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0056162.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMA השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -4.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Amaterasu (AMA) מידע שוק

$ 744.73K
$ 744.73K$ 744.73K

--
----

$ 744.73K
$ 744.73K$ 744.73K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Amaterasu הוא $ 744.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMA הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 744.73K.

Amaterasu (AMA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Amaterasuל USDהיה $ -0.000335937056616557.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmaterasu ל USDהיה . $ +0.0003422698.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmaterasu ל USDהיה $ -0.0005401162.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Amaterasuל USDהיה $ -0.001754068332472926.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000335937056616557-4.31%
30 ימים$ +0.0003422698+4.60%
60 ימים$ -0.0005401162-7.25%
90 ימים$ -0.001754068332472926-19.06%

מה זהAmaterasu (AMA)

Launched on December 3rd, 2024, Amaterasu is the first Hybrid project on Aptos, pioneering a new token standard called Hybrid Assets. Developed by a team predominantly based in Singapore, they’re an IP-based project accompanied by a product approach aiming to solve the DeFi fragmentation within the Aptos Ecosystem. Amaterasu aims to develop its IP through the means of Japanese Animation and artwork, along with collaborations with prominent web2 and web3 IP-centric projects. Through the utilisation of Aptos’ on-chain randomness, the Amaterasu NFT collection will have a new function whereby metadata is not pre-determined. As a result, there is a 2-step reveal process involved to reveal metadata. This allows for traits can be inserted into the existing trait pool. Furthermore, an NFT trait rerolling function allows for individual traits to be generated through weightage probabilities, which can be modified to create trait drops, creating a gamified Gacha experience. In addition, Amaterasu will be building a DeFi Aggregator on Aptos. The Aggregator will link together existing projects within the DeFi space on Aptos, aiming to provide a smoother user experience.

Amaterasu (AMA) משאב

האתר הרשמי

Amaterasuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Amaterasu (AMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Amaterasu (AMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Amaterasu.

בדוק את Amaterasu תחזית המחיר עכשיו‏!

AMA למטבעות מקומיים

Amaterasu (AMA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Amaterasu (AMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Amaterasu (AMA)

כמה שווה Amaterasu (AMA) היום?
החי AMAהמחיר ב USD הוא 0.00744727 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AMA ל USD?
המחיר הנוכחי של AMA ל USD הוא $ 0.00744727. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Amaterasu?
שווי השוק של AMA הוא $ 744.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AMA?
ההיצע במחזור של AMA הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AMA?
‏‏AMA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.071467 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AMA?
AMA ‏‏רשם מחירATL של 0.0056162 USD.
מהו נפח המסחר של AMA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AMA הוא -- USD.
האם AMA יעלה השנה?
AMA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AMA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:17:30 (UTC+8)

