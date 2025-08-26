Amaterasu (AMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00740404 גבוה 24 שעות $ 0.00781891 שיא כל הזמנים $ 0.071467 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0056162 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.58% שינוי מחיר (1D) -4.31% שינוי מחיר (7D) -13.95%

Amaterasu (AMA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00744727. במהלך 24 השעות האחרונות, AMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00740404 לבין שיא של $ 0.00781891, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.071467, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0056162.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMA השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -4.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Amaterasu (AMA) מידע שוק

שווי שוק $ 744.73K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 744.73K אספקת מחזור 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Amaterasu הוא $ 744.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMA הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 744.73K.