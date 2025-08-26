Amaterasu מחיר (AMA)
+0.58%
-4.31%
-13.95%
-13.95%
Amaterasu (AMA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00744727. במהלך 24 השעות האחרונות, AMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00740404 לבין שיא של $ 0.00781891, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.071467, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0056162.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMA השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -4.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Amaterasu הוא $ 744.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMA הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 744.73K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Amaterasuל USDהיה $ -0.000335937056616557.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmaterasu ל USDהיה . $ +0.0003422698.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmaterasu ל USDהיה $ -0.0005401162.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Amaterasuל USDהיה $ -0.001754068332472926.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000335937056616557
|-4.31%
|30 ימים
|$ +0.0003422698
|+4.60%
|60 ימים
|$ -0.0005401162
|-7.25%
|90 ימים
|$ -0.001754068332472926
|-19.06%
Launched on December 3rd, 2024, Amaterasu is the first Hybrid project on Aptos, pioneering a new token standard called Hybrid Assets. Developed by a team predominantly based in Singapore, they’re an IP-based project accompanied by a product approach aiming to solve the DeFi fragmentation within the Aptos Ecosystem. Amaterasu aims to develop its IP through the means of Japanese Animation and artwork, along with collaborations with prominent web2 and web3 IP-centric projects. Through the utilisation of Aptos’ on-chain randomness, the Amaterasu NFT collection will have a new function whereby metadata is not pre-determined. As a result, there is a 2-step reveal process involved to reveal metadata. This allows for traits can be inserted into the existing trait pool. Furthermore, an NFT trait rerolling function allows for individual traits to be generated through weightage probabilities, which can be modified to create trait drops, creating a gamified Gacha experience. In addition, Amaterasu will be building a DeFi Aggregator on Aptos. The Aggregator will link together existing projects within the DeFi space on Aptos, aiming to provide a smoother user experience.
