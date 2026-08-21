ALT מחיר היום

מחיר ALT (ALT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALT ל USD הוא $ 0 לכל ALT.

ALT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 851,680, עם היצע במחזור של 937.50M ALT. ב‑24 השעות האחרונות, ALT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0101893, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALT נע ב +0.89% בשעה האחרונה ו +184.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 35.83K.

ALT (ALT) מידע שוק

שווי שוק $ 851.68K$ 851.68K $ 851.68K נפח (24 שעות) $ 35.83K$ 35.83K $ 35.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 851.68K$ 851.68K $ 851.68K אספקת מחזור 937.50M 937.50M 937.50M אספקה כוללת 937,500,000.0 937,500,000.0 937,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של ALT הוא $ 851.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 35.83K. ההיצע במחזור של ALT הוא 937.50M, עם היצע כולל של 937500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 851.68K.