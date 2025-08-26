עוד על ALR

ALRIS AGENT סֵמֶל

ALRIS AGENT מחיר (ALR)

לא רשום

1 ALR ל USDמחיר חי:

--
----
-8.00%1D
mexc
USD
ALRIS AGENT (ALR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:43:12 (UTC+8)

ALRIS AGENT (ALR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00880109
$ 0.00880109$ 0.00880109

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.03%

+4.53%

+4.53%

ALRIS AGENT (ALR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ALR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00880109, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ALRIS AGENT (ALR) מידע שוק

$ 27.35K
$ 27.35K$ 27.35K

--
----

$ 27.35K
$ 27.35K$ 27.35K

998.62M
998.62M 998.62M

998,623,523.70112
998,623,523.70112 998,623,523.70112

שווי השוק הנוכחי של ALRIS AGENT הוא $ 27.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALR הוא 998.62M, עם היצע כולל של 998623523.70112. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.35K.

ALRIS AGENT (ALR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ALRIS AGENTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלALRIS AGENT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלALRIS AGENT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ALRIS AGENTל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.03%
30 ימים$ 0-8.57%
60 ימים$ 0+1.47%
90 ימים$ 0--

מה זהALRIS AGENT (ALR)

Introducing Alris: Your AI-powered yield optimization companion on Solana. Leveraging advanced artificial intelligence and real-time market data, Alris makes smart yield-generating decisions for you around the clock. Our platform seamlessly integrates with Solana's infrastructure, using GPTv4 and Grok XAI to analyze market conditions and execute optimal yield strategies automatically. Key features include dynamic yield optimization, AI-driven investment strategies, automated yield harvesting, and real-time market monitoring. Built with cutting-edge tech including Next.js, Solana Agent Kit, and Switchboard Oracle, Alris represents the future of DeFi yield automation.

ALRIS AGENT (ALR) משאב

האתר הרשמי

ALRIS AGENTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ALRIS AGENT (ALR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ALRIS AGENT (ALR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ALRIS AGENT.

בדוק את ALRIS AGENT תחזית המחיר עכשיו‏!

ALR למטבעות מקומיים

ALRIS AGENT (ALR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ALRIS AGENT (ALR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ALRIS AGENT (ALR)

כמה שווה ALRIS AGENT (ALR) היום?
החי ALRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALR ל USD?
המחיר הנוכחי של ALR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ALRIS AGENT?
שווי השוק של ALR הוא $ 27.35K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALR?
ההיצע במחזור של ALR הוא 998.62M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALR?
‏‏ALR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00880109 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALR?
ALR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ALR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALR הוא -- USD.
האם ALR יעלה השנה?
ALR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:43:12 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.