alright buddy מחיר היום

מחיר alright buddy (BUDDY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00162529, עם שינוי של 3.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUDDY ל USD הוא $ 0.00162529 לכל BUDDY.

alright buddy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,601,355, עם היצע במחזור של 1.00B BUDDY. ב‑24 השעות האחרונות, BUDDY סחר בין $ 0.00159859 (נמוך) ל $ 0.00178117 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0340502, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00158063.

ביצועים לטווח קצר, BUDDY נע ב -0.08% בשעה האחרונה ו -30.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

alright buddy (BUDDY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

