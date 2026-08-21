Alpie מחיר היום

מחיר Alpie (PIE) בזמן אמת היום הוא $ 0.853633, עם שינוי של 2.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIE ל USD הוא $ 0.853633 לכל PIE.

Alpie כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 405,461, עם היצע במחזור של 474.98K PIE. ב‑24 השעות האחרונות, PIE סחר בין $ 0.834317 (נמוך) ל $ 0.877061 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 8.77, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.219933.

ביצועים לטווח קצר, PIE נע ב +0.11% בשעה האחרונה ו +68.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.83K.

Alpie (PIE) מידע שוק

שווי שוק $ 405.46K$ 405.46K $ 405.46K נפח (24 שעות) $ 2.83K$ 2.83K $ 2.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 405.46K$ 405.46K $ 405.46K אספקת מחזור 474.98K 474.98K 474.98K אספקה כוללת 474,983.106721 474,983.106721 474,983.106721

שווי השוק הנוכחי של Alpie הוא $ 405.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.83K. ההיצע במחזור של PIE הוא 474.98K, עם היצע כולל של 474983.106721. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 405.46K.