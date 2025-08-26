עוד על FOLO

FOLO מידע על מחיר

FOLO אתר רשמי

FOLO טוקניומיקה

FOLO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Alpha Impact סֵמֶל

Alpha Impact מחיר (FOLO)

לא רשום

1 FOLO ל USDמחיר חי:

$0.00394989
$0.00394989$0.00394989
-8.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Alpha Impact (FOLO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:17:21 (UTC+8)

Alpha Impact (FOLO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00390485
$ 0.00390485$ 0.00390485
24 שעות נמוך
$ 0.00434179
$ 0.00434179$ 0.00434179
גבוה 24 שעות

$ 0.00390485
$ 0.00390485$ 0.00390485

$ 0.00434179
$ 0.00434179$ 0.00434179

$ 0.065629
$ 0.065629$ 0.065629

$ 0.00095921
$ 0.00095921$ 0.00095921

+0.53%

-8.13%

+0.42%

+0.42%

Alpha Impact (FOLO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00394989. במהלך 24 השעות האחרונות, FOLO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00390485 לבין שיא של $ 0.00434179, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOLOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.065629, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00095921.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOLO השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -8.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alpha Impact (FOLO) מידע שוק

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

--
----

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

290.00M
290.00M 290.00M

424,128,123.0
424,128,123.0 424,128,123.0

שווי השוק הנוכחי של Alpha Impact הוא $ 1.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOLO הוא 290.00M, עם היצע כולל של 424128123.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.68M.

Alpha Impact (FOLO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Alpha Impactל USDהיה $ -0.000349912306667774.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlpha Impact ל USDהיה . $ +0.0005573350.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlpha Impact ל USDהיה $ +0.0029584593.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Alpha Impactל USDהיה $ +0.0006611053288449155.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000349912306667774-8.13%
30 ימים$ +0.0005573350+14.11%
60 ימים$ +0.0029584593+74.90%
90 ימים$ +0.0006611053288449155+20.10%

מה זהAlpha Impact (FOLO)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Alpha Impact (FOLO) משאב

האתר הרשמי

Alpha Impactתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Alpha Impact (FOLO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Alpha Impact (FOLO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Alpha Impact.

בדוק את Alpha Impact תחזית המחיר עכשיו‏!

FOLO למטבעות מקומיים

Alpha Impact (FOLO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Alpha Impact (FOLO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FOLO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Alpha Impact (FOLO)

כמה שווה Alpha Impact (FOLO) היום?
החי FOLOהמחיר ב USD הוא 0.00394989 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FOLO ל USD?
המחיר הנוכחי של FOLO ל USD הוא $ 0.00394989. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Alpha Impact?
שווי השוק של FOLO הוא $ 1.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FOLO?
ההיצע במחזור של FOLO הוא 290.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FOLO?
‏‏FOLO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.065629 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FOLO?
FOLO ‏‏רשם מחירATL של 0.00095921 USD.
מהו נפח המסחר של FOLO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FOLO הוא -- USD.
האם FOLO יעלה השנה?
FOLO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FOLO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:17:21 (UTC+8)

Alpha Impact (FOLO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.