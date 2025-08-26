Alpha Impact (FOLO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00390485 $ 0.00390485 $ 0.00390485 24 שעות נמוך $ 0.00434179 $ 0.00434179 $ 0.00434179 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00390485$ 0.00390485 $ 0.00390485 גבוה 24 שעות $ 0.00434179$ 0.00434179 $ 0.00434179 שיא כל הזמנים $ 0.065629$ 0.065629 $ 0.065629 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00095921$ 0.00095921 $ 0.00095921 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.53% שינוי מחיר (1D) -8.13% שינוי מחיר (7D) +0.42% שינוי מחיר (7D) +0.42%

Alpha Impact (FOLO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00394989. במהלך 24 השעות האחרונות, FOLO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00390485 לבין שיא של $ 0.00434179, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOLOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.065629, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00095921.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOLO השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -8.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alpha Impact (FOLO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M אספקת מחזור 290.00M 290.00M 290.00M אספקה כוללת 424,128,123.0 424,128,123.0 424,128,123.0

שווי השוק הנוכחי של Alpha Impact הוא $ 1.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOLO הוא 290.00M, עם היצע כולל של 424128123.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.68M.