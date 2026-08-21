Alpha Base Index מחיר היום

מחיר Alpha Base Index (ABX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00173859, עם שינוי של 3.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ABX ל USD הוא $ 0.00173859 לכל ABX.

Alpha Base Index כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 209,403, עם היצע במחזור של 120.43M ABX. ב‑24 השעות האחרונות, ABX סחר בין $ 0.00163235 (נמוך) ל $ 0.00180335 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00398179, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ABX נע ב -1.04% בשעה האחרונה ו +64.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 12.43K.

Alpha Base Index (ABX) מידע שוק

שווי שוק $ 209.40K$ 209.40K $ 209.40K נפח (24 שעות) $ 12.43K$ 12.43K $ 12.43K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 209.40K$ 209.40K $ 209.40K אספקת מחזור 120.43M 120.43M 120.43M אספקה כוללת 120,427,955.8952858 120,427,955.8952858 120,427,955.8952858

שווי השוק הנוכחי של Alpha Base Index הוא $ 209.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.43K. ההיצע במחזור של ABX הוא 120.43M, עם היצע כולל של 120427955.8952858. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 209.40K.