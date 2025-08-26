עוד על AYB

AYB מידע על מחיר

AYB מסמך לבן

AYB אתר רשמי

AYB טוקניומיקה

AYB תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

All Your Base סֵמֶל

All Your Base מחיר (AYB)

לא רשום

1 AYB ל USDמחיר חי:

--
----
-7.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
All Your Base (AYB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:45:04 (UTC+8)

All Your Base (AYB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-7.99%

+0.80%

+0.80%

All Your Base (AYB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AYB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AYBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AYB השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -7.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

All Your Base (AYB) מידע שוק

$ 674.17K
$ 674.17K$ 674.17K

--
----

$ 674.17K
$ 674.17K$ 674.17K

1.99T
1.99T 1.99T

1,990,000,000,000.0
1,990,000,000,000.0 1,990,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של All Your Base הוא $ 674.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AYB הוא 1.99T, עם היצע כולל של 1990000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 674.17K.

All Your Base (AYB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של All Your Baseל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAll Your Base ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAll Your Base ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של All Your Baseל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.99%
30 ימים$ 0+84.38%
60 ימים$ 0+227.06%
90 ימים$ 0--

מה זהAll Your Base (AYB)

Base community token used to play All Your Base price prediction games.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

All Your Base (AYB) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

All Your Baseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה All Your Base (AYB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות All Your Base (AYB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור All Your Base.

בדוק את All Your Base תחזית המחיר עכשיו‏!

AYB למטבעות מקומיים

All Your Base (AYB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של All Your Base (AYB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AYB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על All Your Base (AYB)

כמה שווה All Your Base (AYB) היום?
החי AYBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AYB ל USD?
המחיר הנוכחי של AYB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של All Your Base?
שווי השוק של AYB הוא $ 674.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AYB?
ההיצע במחזור של AYB הוא 1.99T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AYB?
‏‏AYB השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AYB?
AYB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AYB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AYB הוא -- USD.
האם AYB יעלה השנה?
AYB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AYB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:45:04 (UTC+8)

All Your Base (AYB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.