All in Dollo מחיר היום

מחיר All in Dollo (DOLLO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOLLO ל USD הוא $ 0 לכל DOLLO.

All in Dollo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 144,275, עם היצע במחזור של 999.93M DOLLO. ב‑24 השעות האחרונות, DOLLO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01046417, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOLLO נע ב -0.61% בשעה האחרונה ו +8.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.05K.

All in Dollo (DOLLO) מידע שוק

שווי שוק $ 144.28K$ 144.28K $ 144.28K נפח (24 שעות) $ 3.05K$ 3.05K $ 3.05K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 144.28K$ 144.28K $ 144.28K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,930,405.099004 999,930,405.099004 999,930,405.099004

שווי השוק הנוכחי של All in Dollo הוא $ 144.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.05K. ההיצע במחזור של DOLLO הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999930405.099004. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 144.28K.