Aleister מחיר היום

מחיר Aleister (ALEISTER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALEISTER ל USD הוא $ 0 לכל ALEISTER.

Aleister כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,895, עם היצע במחזור של 100.00B ALEISTER. ב‑24 השעות האחרונות, ALEISTER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALEISTER נע ב -- בשעה האחרונה ו +8.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Aleister (ALEISTER) מידע שוק

שווי שוק $ 42.90K$ 42.90K $ 42.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.90K$ 42.90K $ 42.90K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aleister הוא $ 42.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALEISTER הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.90K.