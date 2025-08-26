Alchemix USD (ALUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.990889 גבוה 24 שעות $ 0.995105 שיא כל הזמנים $ 2.13 המחיר הנמוך ביותר $ 0.060239 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) -0.09% שינוי מחיר (7D) -0.21%

Alchemix USD (ALUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.991834. במהלך 24 השעות האחרונות, ALUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.990889 לבין שיא של $ 0.995105, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.060239.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALUSD השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alchemix USD (ALUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 14.46M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.46M אספקת מחזור 14.58M אספקה כוללת 14,579,650.37106026

שווי השוק הנוכחי של Alchemix USD הוא $ 14.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALUSD הוא 14.58M, עם היצע כולל של 14579650.37106026. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.46M.