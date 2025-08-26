עוד על ALUSD

ALUSD מידע על מחיר

ALUSD אתר רשמי

ALUSD טוקניומיקה

ALUSD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Alchemix USD סֵמֶל

Alchemix USD מחיר (ALUSD)

לא רשום

1 ALUSD ל USDמחיר חי:

$0.991834
$0.991834$0.991834
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Alchemix USD (ALUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:54:24 (UTC+8)

Alchemix USD (ALUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.990889
$ 0.990889$ 0.990889
24 שעות נמוך
$ 0.995105
$ 0.995105$ 0.995105
גבוה 24 שעות

$ 0.990889
$ 0.990889$ 0.990889

$ 0.995105
$ 0.995105$ 0.995105

$ 2.13
$ 2.13$ 2.13

$ 0.060239
$ 0.060239$ 0.060239

-0.14%

-0.09%

-0.21%

-0.21%

Alchemix USD (ALUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.991834. במהלך 24 השעות האחרונות, ALUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.990889 לבין שיא של $ 0.995105, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.060239.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALUSD השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alchemix USD (ALUSD) מידע שוק

$ 14.46M
$ 14.46M$ 14.46M

--
----

$ 14.46M
$ 14.46M$ 14.46M

14.58M
14.58M 14.58M

14,579,650.37106026
14,579,650.37106026 14,579,650.37106026

שווי השוק הנוכחי של Alchemix USD הוא $ 14.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALUSD הוא 14.58M, עם היצע כולל של 14579650.37106026. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.46M.

Alchemix USD (ALUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Alchemix USDל USDהיה $ -0.0009150846030446.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlchemix USD ל USDהיה . $ -0.0049396308.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlchemix USD ל USDהיה $ -0.0012766887.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Alchemix USDל USDהיה $ +0.0054109681117712.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0009150846030446-0.09%
30 ימים$ -0.0049396308-0.49%
60 ימים$ -0.0012766887-0.12%
90 ימים$ +0.0054109681117712+0.55%

מה זהAlchemix USD (ALUSD)

alUSD is a yield-backed synthetic stablecoin powered by the Alchemix protocol

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Alchemix USD (ALUSD) משאב

האתר הרשמי

Alchemix USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Alchemix USD (ALUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Alchemix USD (ALUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Alchemix USD.

בדוק את Alchemix USD תחזית המחיר עכשיו‏!

ALUSD למטבעות מקומיים

Alchemix USD (ALUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Alchemix USD (ALUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Alchemix USD (ALUSD)

כמה שווה Alchemix USD (ALUSD) היום?
החי ALUSDהמחיר ב USD הוא 0.991834 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של ALUSD ל USD הוא $ 0.991834. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Alchemix USD?
שווי השוק של ALUSD הוא $ 14.46M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALUSD?
ההיצע במחזור של ALUSD הוא 14.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALUSD?
‏‏ALUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 2.13 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALUSD?
ALUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.060239 USD.
מהו נפח המסחר של ALUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALUSD הוא -- USD.
האם ALUSD יעלה השנה?
ALUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:54:24 (UTC+8)

Alchemix USD (ALUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.