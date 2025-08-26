Alaska (ALASKA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00929172$ 0.00929172 $ 0.00929172 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +5.31% שינוי מחיר (7D) +5.31%

Alaska (ALASKA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ALASKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALASKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00929172, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALASKA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alaska (ALASKA) מידע שוק

שווי שוק $ 29.62K$ 29.62K $ 29.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.62K$ 29.62K $ 29.62K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,894,581.657152 999,894,581.657152 999,894,581.657152

שווי השוק הנוכחי של Alaska הוא $ 29.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALASKA הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999894581.657152. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.62K.