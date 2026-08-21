Akasha מחיר היום

מחיר Akasha (AKA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AKA ל USD הוא $ 0 לכל AKA.

Akasha כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 168,466, עם היצע במחזור של 999.99M AKA. ב‑24 השעות האחרונות, AKA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.058342, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AKA נע ב -0.66% בשעה האחרונה ו +11.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 169.46.

Akasha (AKA) מידע שוק

שווי שוק $ 168.47K$ 168.47K $ 168.47K נפח (24 שעות) $ 169.46$ 169.46 $ 169.46 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 168.47K$ 168.47K $ 168.47K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,993,387.26 999,993,387.26 999,993,387.26

שווי השוק הנוכחי של Akasha הוא $ 168.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 169.46. ההיצע במחזור של AKA הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999993387.26. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 168.47K.