AIUSD מחיר היום

מחיר AIUSD (AIUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.999449, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIUSD ל USD הוא $ 0.999449 לכל AIUSD.

AIUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,638,586, עם היצע במחזור של 6.64M AIUSD. ב‑24 השעות האחרונות, AIUSD סחר בין $ 0.998976 (נמוך) ל $ 0.999834 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.999957, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.997955.

ביצועים לטווח קצר, AIUSD נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 45.81K.

AIUSD (AIUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 6.64M$ 6.64M $ 6.64M נפח (24 שעות) $ 45.81K$ 45.81K $ 45.81K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.64M$ 6.64M $ 6.64M אספקת מחזור 6.64M 6.64M 6.64M אספקה כוללת 6,642,247.6009 6,642,247.6009 6,642,247.6009

שווי השוק הנוכחי של AIUSD הוא $ 6.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 45.81K. ההיצע במחזור של AIUSD הוא 6.64M, עם היצע כולל של 6642247.6009. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.64M.