AIntivirus מחיר היום

מחיר AIntivirus (AINTI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AINTI ל USD הוא $ 0 לכל AINTI.

AIntivirus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,959, עם היצע במחזור של 100.00M AINTI. ב‑24 השעות האחרונות, AINTI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.544578, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AINTI נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו +16.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.73.

AIntivirus (AINTI) מידע שוק

שווי שוק $ 26.96K$ 26.96K $ 26.96K נפח (24 שעות) $ 3.73$ 3.73 $ 3.73 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.96K$ 26.96K $ 26.96K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 99,999,870.43 99,999,870.43 99,999,870.43

שווי השוק הנוכחי של AIntivirus הוא $ 26.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.73. ההיצע במחזור של AINTI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99999870.43. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.96K.