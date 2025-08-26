AGIX מחיר (AGX)
+0.86%
-11.15%
-16.74%
-16.74%
AGIX (AGX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0030213. במהלך 24 השעות האחרונות, AGX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00295428 לבין שיא של $ 0.00342618, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.998099, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0026065.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGX השתנה ב +0.86% במהלך השעה האחרונה, -11.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של AGIX הוא $ 302.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGX הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 302.13K.
במהלך היום, השינוי במחיר של AGIXל USDהיה $ -0.000379457536529132.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAGIX ל USDהיה . $ -0.0009223312.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAGIX ל USDהיה $ -0.0002502237.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AGIXל USDהיה $ -0.002993743445679111.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000379457536529132
|-11.15%
|30 ימים
|$ -0.0009223312
|-30.52%
|60 ימים
|$ -0.0002502237
|-8.28%
|90 ימים
|$ -0.002993743445679111
|-49.77%
What is the project about? AIgentX is a groundbreaking platform designed to revolutionize the way individuals interact with the crypto ecosystem. Utilizing natural language as a universal and intuitive interface, AIgentX aims to make blockchain technology and cryptocurrency accessible to people from all walks of life. The platform translates complex crypto terminology and blockchain data into human-understandable language, allowing users to engage effortlessly with crypto markets, contracts, and communities. What makes your project unique? What sets AIgentX apart is its user-centric approach and its commitment to bridging the gap between advanced technology and the average user. Our platform offers: Personalized Chatbots: Trained on your specific data for a more tailored experience. Multi-Platform Integration: Seamless connectivity across various group chats and social media platforms. Advanced Community Moderation: Autonomous identification and removal of scams and spam, and the ability to ban fudders. Smart Contract Analysis: Capability to dissect and explain smart contracts in layman's terms. Data-Driven Insights: In-chat data analysis for trend and narrative spotting, with a specialized dashboard for identifying bullish signals. History of your project. AIgentX was founded with the vision of transforming the crypto experience by making it more accessible and intuitive. Since its inception, the platform has continually evolved, adding features that enhance user experience, streamline integration, and offer robust customization options. Our journey has been marked by a steadfast commitment to innovation and a focus on creating a new paradigm of human-computer interaction within the crypto space. What’s next for your project? We are on the cusp of launching several transformative features that include a more comprehensive web interface, mass connectivity across multiple platforms, advanced community moderation capabilities, smart contract analysis, and data-driven insights. These features are designed to further elevate the user experience and provide unprecedented capabilities in interacting with the crypto ecosystem. What can your token be used for? The AIgentX token serves as the utility token within our ecosystem, enabling users to access premium features, such as advanced analytics, specialized customization, and priority support. Additionally, the token can be used to participate in staking and revenue sharing.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה AGIX (AGX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AGIX (AGX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AGIX.
בדוק את AGIX תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של AGIX (AGX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.