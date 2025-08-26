AGIX (AGX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00295428 $ 0.00295428 $ 0.00295428 24 שעות נמוך $ 0.00342618 $ 0.00342618 $ 0.00342618 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00295428$ 0.00295428 $ 0.00295428 גבוה 24 שעות $ 0.00342618$ 0.00342618 $ 0.00342618 שיא כל הזמנים $ 0.998099$ 0.998099 $ 0.998099 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0026065$ 0.0026065 $ 0.0026065 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.86% שינוי מחיר (1D) -11.15% שינוי מחיר (7D) -16.74% שינוי מחיר (7D) -16.74%

AGIX (AGX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0030213. במהלך 24 השעות האחרונות, AGX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00295428 לבין שיא של $ 0.00342618, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.998099, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0026065.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGX השתנה ב +0.86% במהלך השעה האחרונה, -11.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AGIX (AGX) מידע שוק

שווי שוק $ 302.13K$ 302.13K $ 302.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 302.13K$ 302.13K $ 302.13K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AGIX הוא $ 302.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGX הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 302.13K.