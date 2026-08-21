AgentLISA מחיר היום

מחיר AgentLISA (LISA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00120288, עם שינוי של 26.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LISA ל USD הוא $ 0.00120288 לכל LISA.

AgentLISA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 261,561, עם היצע במחזור של 216.23M LISA. ב‑24 השעות האחרונות, LISA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00130077 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.203388, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LISA נע ב +6.01% בשעה האחרונה ו +13.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 30.22K.

AgentLISA (LISA) מידע שוק

שווי שוק $ 261.56K$ 261.56K $ 261.56K נפח (24 שעות) $ 30.22K$ 30.22K $ 30.22K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M אספקת מחזור 216.23M 216.23M 216.23M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AgentLISA הוא $ 261.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 30.22K. ההיצע במחזור של LISA הוא 216.23M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.21M.