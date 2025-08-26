Agentlauncher (CVAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00637986$ 0.00637986 $ 0.00637986 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.76% שינוי מחיר (1D) +12.78% שינוי מחיר (7D) +3.20% שינוי מחיר (7D) +3.20%

Agentlauncher (CVAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CVAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CVAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00637986, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CVAI השתנה ב -0.76% במהלך השעה האחרונה, +12.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agentlauncher (CVAI) מידע שוק

שווי שוק $ 139.43K$ 139.43K $ 139.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 931.43K$ 931.43K $ 931.43K אספקת מחזור 149.69M 149.69M 149.69M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Agentlauncher הוא $ 139.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CVAI הוא 149.69M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 931.43K.