AgentiPy סֵמֶל

AgentiPy מחיר (APY)

לא רשום

1 APY ל USDמחיר חי:

$0.00102871
$0.00102871$0.00102871
-10.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
AgentiPy (APY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:16:08 (UTC+8)

AgentiPy (APY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00103226
$ 0.00103226$ 0.00103226
24 שעות נמוך
$ 0.00119132
$ 0.00119132$ 0.00119132
גבוה 24 שעות

$ 0.00103226
$ 0.00103226$ 0.00103226

$ 0.00119132
$ 0.00119132$ 0.00119132

$ 0.03220657
$ 0.03220657$ 0.03220657

$ 0
$ 0$ 0

-0.57%

-10.61%

-10.68%

-10.68%

AgentiPy (APY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00102871. במהלך 24 השעות האחרונות, APY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00103226 לבין שיא של $ 0.00119132, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03220657, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APY השתנה ב -0.57% במהלך השעה האחרונה, -10.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AgentiPy (APY) מידע שוק

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

--
----

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,835.984627
999,947,835.984627 999,947,835.984627

שווי השוק הנוכחי של AgentiPy הוא $ 1.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APY הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999947835.984627. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.03M.

AgentiPy (APY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AgentiPyל USDהיה $ -0.000122130056631034.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgentiPy ל USDהיה . $ -0.0002743997.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgentiPy ל USDהיה $ -0.0000745414.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AgentiPyל USDהיה $ -0.0008729192330235808.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000122130056631034-10.61%
30 ימים$ -0.0002743997-26.67%
60 ימים$ -0.0000745414-7.24%
90 ימים$ -0.0008729192330235808-45.90%

מה זהAgentiPy (APY)

The Python toolkit for connecting AI agents to any onchain app. 🐍 $APY is the community token powering Agentic Apps development in Python. We’re on a mission to connect AI agents coded in Python to any onchain app starting with @Solana. We released our open-source toolkit and got a lot of attention from AI/ML developers. We truly believe in the future of AI x Blockchain. Every agent will be onchain and call it home. For more agents to be onchain, more languages need to be supported. Python is the most popular language used in AI/ML and $APY will enable devs to do more actions onchain.

AgentiPy (APY) משאב

האתר הרשמי

AgentiPyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AgentiPy (APY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AgentiPy (APY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AgentiPy.

בדוק את AgentiPy תחזית המחיר עכשיו‏!

APY למטבעות מקומיים

AgentiPy (APY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AgentiPy (APY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על APY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AgentiPy (APY)

כמה שווה AgentiPy (APY) היום?
החי APYהמחיר ב USD הוא 0.00102871 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי APY ל USD?
המחיר הנוכחי של APY ל USD הוא $ 0.00102871. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AgentiPy?
שווי השוק של APY הוא $ 1.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של APY?
ההיצע במחזור של APY הוא 999.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של APY?
‏‏APY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03220657 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של APY?
APY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של APY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור APY הוא -- USD.
האם APY יעלה השנה?
APY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את APY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:16:08 (UTC+8)

