AgentiPy (APY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00103226 $ 0.00103226 $ 0.00103226 24 שעות נמוך $ 0.00119132 $ 0.00119132 $ 0.00119132 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00103226$ 0.00103226 $ 0.00103226 גבוה 24 שעות $ 0.00119132$ 0.00119132 $ 0.00119132 שיא כל הזמנים $ 0.03220657$ 0.03220657 $ 0.03220657 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.57% שינוי מחיר (1D) -10.61% שינוי מחיר (7D) -10.68% שינוי מחיר (7D) -10.68%

AgentiPy (APY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00102871. במהלך 24 השעות האחרונות, APY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00103226 לבין שיא של $ 0.00119132, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03220657, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APY השתנה ב -0.57% במהלך השעה האחרונה, -10.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AgentiPy (APY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,947,835.984627 999,947,835.984627 999,947,835.984627

שווי השוק הנוכחי של AgentiPy הוא $ 1.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APY הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999947835.984627. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.03M.