Agentik DEX (AGENTIK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -24.23% שינוי מחיר (7D) -66.39% שינוי מחיר (7D) -66.39%

Agentik DEX (AGENTIK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AGENTIK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGENTIKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGENTIK השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -24.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-66.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agentik DEX (AGENTIK) מידע שוק

שווי שוק $ 70.61K$ 70.61K $ 70.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.22K$ 141.22K $ 141.22K אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Agentik DEX הוא $ 70.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGENTIK הוא 500.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.22K.