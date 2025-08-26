עוד על AGENT2025

AGENT2025 מידע על מחיר

AGENT2025 אתר רשמי

AGENT2025 טוקניומיקה

AGENT2025 תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Agent2025 סֵמֶל

Agent2025 מחיר (AGENT2025)

לא רשום

1 AGENT2025 ל USDמחיר חי:

$0.00062901
$0.00062901$0.00062901
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Agent2025 (AGENT2025) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:16:25 (UTC+8)

Agent2025 (AGENT2025) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.050887
$ 0.050887$ 0.050887

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.99%

+5.99%

Agent2025 (AGENT2025) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AGENT2025 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGENT2025השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.050887, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGENT2025 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agent2025 (AGENT2025) מידע שוק

$ 10.62K
$ 10.62K$ 10.62K

--
----

$ 13.21K
$ 13.21K$ 13.21K

16.88M
16.88M 16.88M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Agent2025 הוא $ 10.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGENT2025 הוא 16.88M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.21K.

Agent2025 (AGENT2025) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Agent2025ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent2025 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent2025 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Agent2025ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+24.71%
60 ימים$ 0+73.13%
90 ימים$ 0--

מה זהAgent2025 (AGENT2025)

We are thrilled to unveil Agent 2025, a groundbreaking AI Agent designed to redefine how we connect, converse, and create solutions. With the ability to speak fluently in 50 languages, Agent 2025 brings the world closer together, ensuring seamless communication across cultures and borders. Whether you're seeking answers, exploring possibilities, or solving challenges, Agent 2025 is here to assist with: - Multilingual Conversations: Effortless communication, no matter the language. - Intelligent Solutions: Tailored advice and support for your unique needs. - 24/7 Availability: Your reliable companion, anytime, anywhere. Agent 2025 is not just an AI—it's your partner for a smarter, more connected future. Join us as we embark on this transformative journey together. Welcome to Agent 2025. Your world, just one chat away.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Agent2025 (AGENT2025) משאב

האתר הרשמי

Agent2025תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Agent2025 (AGENT2025) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Agent2025 (AGENT2025) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Agent2025.

בדוק את Agent2025 תחזית המחיר עכשיו‏!

AGENT2025 למטבעות מקומיים

Agent2025 (AGENT2025) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Agent2025 (AGENT2025) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGENT2025 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Agent2025 (AGENT2025)

כמה שווה Agent2025 (AGENT2025) היום?
החי AGENT2025המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AGENT2025 ל USD?
המחיר הנוכחי של AGENT2025 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Agent2025?
שווי השוק של AGENT2025 הוא $ 10.62K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AGENT2025?
ההיצע במחזור של AGENT2025 הוא 16.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AGENT2025?
‏‏AGENT2025 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.050887 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AGENT2025?
AGENT2025 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AGENT2025?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AGENT2025 הוא -- USD.
האם AGENT2025 יעלה השנה?
AGENT2025 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AGENT2025 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:16:25 (UTC+8)

Agent2025 (AGENT2025) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.