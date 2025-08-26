Agent2025 (AGENT2025) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.050887 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +5.99%

Agent2025 (AGENT2025) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AGENT2025 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGENT2025השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.050887, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGENT2025 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agent2025 (AGENT2025) מידע שוק

שווי שוק $ 10.62K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.21K אספקת מחזור 16.88M אספקה כוללת 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Agent2025 הוא $ 10.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGENT2025 הוא 16.88M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.21K.