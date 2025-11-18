Agent Daredevil מחיר היום

מחיר Agent Daredevil (DARE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00024264, עם שינוי של 6.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DARE ל USD הוא $ 0.00024264 לכל DARE.

Agent Daredevil כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 128,598, עם היצע במחזור של 530.00M DARE. ב‑24 השעות האחרונות, DARE סחר בין $ 0.00022996 (נמוך) ל $ 0.00026816 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00080996, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007769.

ביצועים לטווח קצר, DARE נע ב +0.22% בשעה האחרונה ו -32.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Agent Daredevil (DARE) מידע שוק

שווי שוק $ 128.60K$ 128.60K $ 128.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 242.64K$ 242.64K $ 242.64K אספקת מחזור 530.00M 530.00M 530.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Agent Daredevil הוא $ 128.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DARE הוא 530.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 242.64K.