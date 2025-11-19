Agent Daredevil (DARE) תחזית מחיר (USD)

קבל Agent Daredevil תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה DARE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Agent Daredevil % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Agent Daredevil תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Agent Daredevil (DARE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Agent Daredevil ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000252 בשנת 2025. Agent Daredevil (DARE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Agent Daredevil ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000264 בשנת 2026. Agent Daredevil (DARE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DARE הוא $ 0.000278 עם 10.25% שיעור צמיחה. Agent Daredevil (DARE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DARE הוא $ 0.000291 עם 15.76% שיעור צמיחה. Agent Daredevil (DARE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DARE הוא $ 0.000306 עם 21.55% שיעור צמיחה. Agent Daredevil (DARE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DARE הוא $ 0.000321 עם 27.63% שיעור צמיחה. Agent Daredevil (DARE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Agent Daredevil עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000524. Agent Daredevil (DARE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Agent Daredevil עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000854. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000252 0.00%

2040 $ 0.000524 107.89% הצג עוד לטווח קצר Agent Daredevil תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000252 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000252 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000252 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000253 0.41% Agent Daredevil (DARE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDAREב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000252 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Agent Daredevil (DARE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDARE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000252 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Agent Daredevil (DARE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDARE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000252 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Agent Daredevil (DARE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDARE הוא $0.000253 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Agent Daredevil מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 133.69K$ 133.69K $ 133.69K אספקת מחזור 530.00M 530.00M 530.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר DARE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, DARE יש כמות במעגל של 530.00M ושווי שוק כולל של $ 133.69K. צפה DARE במחיר חי

Agent Daredevil מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAgent Daredevilדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAgent Daredevil הוא 0.000252USD. היצע במחזור של Agent Daredevil(DARE) הוא 530.00M DARE , מה שמעניק לו שווי שוק של $133,690 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.88% $ 0 $ 0.000256 $ 0.000229

7 ימים -31.30% $ -0.000078 $ 0.000361 $ 0.000181

30 ימים 38.44% $ 0.000096 $ 0.000361 $ 0.000181 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Agent Daredevil הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.88% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Agent Daredevil נסחר בשיא של $0.000361 ושפל של $0.000181 . נרשם שינוי במחיר של -31.30% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDARE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Agent Daredevil חווה 38.44% שינוי, המשקף בערך $0.000096 לערכו. זה מצביע על כך ש DARE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Agent Daredevil (DARE) מודול חיזוי מחיר עובד? Agent Daredevil מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DAREעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAgent Daredevil לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DARE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Agent Daredevil. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDARE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDARE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Agent Daredevil.

מדוע DARE חיזוי מחירים חשוב?

DARE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם DARE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, DARE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של DARE בחודש הבא? על פי Agent Daredevil (DARE) כלי תחזית המחירים, המחיר DARE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 DARE בשנת 2026? המחיר של 1 Agent Daredevil (DARE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, DARE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של DARE בשנת 2027? Agent Daredevil (DARE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DARE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של DARE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Agent Daredevil (DARE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של DARE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Agent Daredevil (DARE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 DARE בשנת 2030? המחיר של 1 Agent Daredevil (DARE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, DARE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי DARE תחזית המחיר בשנת 2040? Agent Daredevil (DARE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DARE עד שנת 2040.