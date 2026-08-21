Agent Conductor מחיר היום

מחיר Agent Conductor (AC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AC ל USD הוא $ 0 לכל AC.

Agent Conductor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,364, עם היצע במחזור של 99.67B AC. ב‑24 השעות האחרונות, AC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AC נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Agent Conductor (AC) מידע שוק

שווי שוק $ 20.36K$ 20.36K $ 20.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.43K$ 20.43K $ 20.43K אספקת מחזור 99.67B 99.67B 99.67B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Agent Conductor הוא $ 20.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AC הוא 99.67B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.43K.