Agenius (AGNS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00296248$ 0.00296248 $ 0.00296248 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -9.58% שינוי מחיר (7D) -1.49% שינוי מחיר (7D) -1.49%

Agenius (AGNS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AGNS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGNSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00296248, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGNS השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -9.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agenius (AGNS) מידע שוק

שווי שוק $ 53.83K$ 53.83K $ 53.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.21K$ 55.21K $ 55.21K אספקת מחזור 975.00M 975.00M 975.00M אספקה כוללת 999,997,642.5582 999,997,642.5582 999,997,642.5582

שווי השוק הנוכחי של Agenius הוא $ 53.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGNS הוא 975.00M, עם היצע כולל של 999997642.5582. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.21K.