Agartha מחיר היום

מחיר Agartha (AGARTHA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AGARTHA ל USD הוא $ 0 לכל AGARTHA.

Agartha כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 51,605, עם היצע במחזור של 999.73M AGARTHA. ב‑24 השעות האחרונות, AGARTHA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AGARTHA נע ב +0.19% בשעה האחרונה ו +27.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Agartha (AGARTHA) מידע שוק

שווי שוק $ 51.61K$ 51.61K $ 51.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.61K$ 51.61K $ 51.61K אספקת מחזור 999.73M 999.73M 999.73M אספקה כוללת 999,734,498.122832 999,734,498.122832 999,734,498.122832

שווי השוק הנוכחי של Agartha הוא $ 51.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGARTHA הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999734498.122832. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.61K.