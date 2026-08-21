affine מחיר היום

מחיר affine (SN120) בזמן אמת היום הוא $ 12.44, עם שינוי של 7.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN120 ל USD הוא $ 12.44 לכל SN120.

affine כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,409,983, עם היצע במחזור של 3.87M SN120. ב‑24 השעות האחרונות, SN120 סחר בין $ 11.43 (נמוך) ל $ 12.53 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 30.83, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.138582.

ביצועים לטווח קצר, SN120 נע ב +0.43% בשעה האחרונה ו +5.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.06M.

affine (SN120) מידע שוק

שווי שוק $ 48.41M$ 48.41M $ 48.41M נפח (24 שעות) $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.41M$ 48.41M $ 48.41M אספקת מחזור 3.87M 3.87M 3.87M אספקה כוללת 3,872,166.921058518 3,872,166.921058518 3,872,166.921058518

שווי השוק הנוכחי של affine הוא $ 48.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.06M. ההיצע במחזור של SN120 הוא 3.87M, עם היצע כולל של 3872166.921058518. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.41M.