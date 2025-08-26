Adillo (ADILLO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00544262$ 0.00544262 $ 0.00544262 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) -9.64% שינוי מחיר (7D) -1.11% שינוי מחיר (7D) -1.11%

Adillo (ADILLO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ADILLO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADILLOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00544262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADILLO השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -9.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Adillo (ADILLO) מידע שוק

שווי שוק $ 57.76K$ 57.76K $ 57.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.76K$ 57.76K $ 57.76K אספקת מחזור 991.33M 991.33M 991.33M אספקה כוללת 991,329,041.260598 991,329,041.260598 991,329,041.260598

שווי השוק הנוכחי של Adillo הוא $ 57.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ADILLO הוא 991.33M, עם היצע כולל של 991329041.260598. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.76K.