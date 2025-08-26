ACTUAL (ACTUAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01487331$ 0.01487331 $ 0.01487331 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.22% שינוי מחיר (7D) -1.22%

ACTUAL (ACTUAL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ACTUAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ACTUALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01487331, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ACTUAL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ACTUAL (ACTUAL) מידע שוק

שווי שוק $ 62.19K$ 62.19K $ 62.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.19K$ 62.19K $ 62.19K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ACTUAL הוא $ 62.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ACTUAL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.19K.