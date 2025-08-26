Action Figure (FIGURE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01045737$ 0.01045737 $ 0.01045737 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.67% שינוי מחיר (1D) -11.83% שינוי מחיר (7D) +16.49% שינוי מחיר (7D) +16.49%

Action Figure (FIGURE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FIGURE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIGUREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01045737, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIGURE השתנה ב -0.67% במהלך השעה האחרונה, -11.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Action Figure (FIGURE) מידע שוק

שווי שוק $ 89.08K$ 89.08K $ 89.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.08K$ 89.08K $ 89.08K אספקת מחזור 999.44M 999.44M 999.44M אספקה כוללת 999,437,142.33149 999,437,142.33149 999,437,142.33149

שווי השוק הנוכחי של Action Figure הוא $ 89.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIGURE הוא 999.44M, עם היצע כולל של 999437142.33149. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.08K.