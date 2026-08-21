aaigotchi מחיר היום

מחיר aaigotchi (AAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AAI ל USD הוא $ 0 לכל AAI.

aaigotchi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,670, עם היצע במחזור של 100.00B AAI. ב‑24 השעות האחרונות, AAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AAI נע ב -- בשעה האחרונה ו +20.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

aaigotchi (AAI) מידע שוק

שווי שוק $ 38.67K$ 38.67K $ 38.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.67K$ 38.67K $ 38.67K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של aaigotchi הוא $ 38.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AAI הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.67K.