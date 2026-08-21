מחיר ZYN בזמן אמת היום הוא -- ILS.ZYNOLD שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר ZYNOLD ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר ZYN בזמן אמת היום הוא -- ILS.ZYNOLD שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר ZYNOLD ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!
מחיר ZYN (ZYNOLD) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZYNOLD ל ILS הוא -- לכל ZYNOLD.
ZYN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ZYNOLD. ב‑24 השעות האחרונות, ZYNOLD סחר בין -- (נמוך) ל -- (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.
ביצועים לטווח קצר, ZYNOLD נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.
ZYN (ZYNOLD) מידע שוק
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שווי השוק הנוכחי של ZYN הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZYNOLD הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.
ZYN היסטוריית המחירים ILS
טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
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ZYN (ZYNOLD) היסטוריית מחירים ILS
עקוב אחר שינויי המחירים של ZYNהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
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ZYN שינוי מחיר היום
היום,ZYNOLD רשם שינוי של -- (--), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
ZYN שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
ZYN שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZYNOLD ראה שינוי של -- (--), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
ZYN שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
תחזית מחיר עבור ZYN
ZYN (ZYNOLD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ZYNOLD הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
ZYN (ZYNOLD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)
בשנת 2040, המחיר של ZYN עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.
כלי MEXC לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות. רוצה לדעת לאיזה מחיר ZYN תגיע ב 2026–2027? בקר בדף ZYNOLD תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על ZYN תחזית מחיר.
אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ZYN
כמה שווה 1 ZYN ב-2030?
אם ZYN יצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המשוער שלו עשוי להגיע לכ -- עד 2027, -- 2030, -- עד 2035 -- ועד 2040. נתונים אלה ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחירים העתידיים בפועל יהיו תלויים באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו־כלכליים. ניתן לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לניתוח מפורט משנה לשנה של מחירי ZYN פוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
כמה שווה ZYN היום?
המחיר של ZYN היום הוא --. בדוק את מדור היסטוריית המחירים שלנו כדי להבין את ההיסטוריה להיום, ל-30 ימים, ל-60 ימים ול-90 ימים.
האם ZYN עדיין השקעה טובה ב יִשְׂרָאֵל?
ZYN נשאר מטבע קריפטו שמסחר בו פעיל, עם השתתפות שוק מתמשכת ופיתוח מערכת אקולוגית. עם זאת, השקעות בקריפטו כמו השקעה ב ZYNOLD הן באופן טבעי תנודתיות ויש להתאים אותן לרמת הסיכון האישית שלך. תמיד בצע מחקר עצמאי (DYOR) ושקול את תנאי השוק לפני קבלת החלטות פיננסיות וההימורים.
מהו נפח המסחר היומי של ZYN ב יִשְׂרָאֵל?
ZYN שווי של -- נסחר ב-MEXC ב-24 השעות האחרונות.
מהו המחיר הנוכחי של ZYN ב יִשְׂרָאֵל?
מחיר ZYNOLD בזמן אמת מתעדכן באופן מיידי על בסיס פעילות מסחר גלובלית בבורסות המרכזיות, כולל MEXC. מחירי השוק משתנים באופן רציף עקב שינויים בנזילות, בנפח המסחר ובתחושת השוק הכללית. כדי לצפות במחיר האחרון של ZYN במטבע המועדף עליך, בקר ב ZYNOLD מחיר למידע נוסף.
מה משפיע על ZYN המחיר ב יִשְׂרָאֵל?
המחיר של ZYNOLD מושפע ממספר גורמים מרכזיים, כולל תחושת השוק הכללית, נפח המסחר, התפתחויות טכנולוגיות ומגמות באימוץ על ידי המשתמשים. תנאים מקרו-כלכליים רחבים יותר, כגון שינויים בריבית, מחזורי נזילות ואיתותים רגולטוריים—גם הם משחקים תפקיד חשוב בתנועת המחיר.
כדי להישאר מעודכן לגבי שינויים בשוק בזמן אמת ועדכוני פרויקטים, בקר ב-MEXC News למידע האנליטי והתובנות האחרונות על קריפטו.
איזה מטבע יש לו את נפח המסחר הגבוה ביותר ב-MEXC?
להלן המטבעות הנסחרים ביותר ב-MEXC לפי נפח המסחר ב-24 השעות האחרונות. המחירים והביצועים מתעדכנים באופן רציף על בסיס נתוני שוק בזמן אמת.
המטבע החם ביותר
מחיר
לשנות
BTC
74,807.99
+3.25%
ETH
2,344.64
+0.78%
GOLD(XAUT)
4,526.35
+0.49%
SOL
88.94
+1.80%
PUMP
0.003913
+6.79%
איך אני מבצע הזמנת סטופ-לוס או טייק-פרופיט עבור ZYNOLD ב-MEXC?
MEXC תומכת בהזמנות סטופ-לוס וטייק-פרופיט כדי לסייע בניהול סיכונים באופן אוטומטי.
1. גש למדור מסחר בספוט או חוזים עתידיים ובחר את זוג ZYNOLD/USDT.
2. בחר ב-“Stop-Limit” או ב-“Trigger Order” מתפריט סוג ההזמנה.
3. הגדר את מחיר ההפעלה שלך (הרמה שמפעילה את ההזמנה) ואת מחיר הביצוע שלך (המחיר שבו ההזמנה תמולא).
4. אשר את פרטי ההזמנה שלך ושלח אותה.
הזמנת סטופ-לוס שלך תופעל אם ZYN מחיר ינוע נגד עמדתך, בעוד שהזמנת טייק-פרופיט תתבצע אוטומטית כאשר היא מגיעה לרמת הרווח שהגדרת.
לדוגמאות והדרכות מפורטות, בקר במדריך המסחר בספוט של MEXC
האם ZYN המחיר של יעלה השנה?
ZYN המחיר עשוי לעלות השנה בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות הפרויקט. בדוק את תחזית המחיר של ZYN (ZYNOLD) לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 12:38:24 (UTC+8)
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זְמַן (UTC+8)
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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
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