pumpBTC (PUMPBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:45:02 (UTC+8)

pumpBTC (PUMPBTC) מידע על מחיר (USD)

pumpBTC (PUMPBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03961. במהלך 24 השעות האחרונות, PUMPBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03932 לבין שיא של $ 0.04512, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUMPBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.23385128396045374, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005963806888961928.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUMPBTC השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -9.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של pumpBTC הוא $ 11.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 73.50K. ההיצע במחזור של PUMPBTC הוא 285.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.61M.

pumpBTC (PUMPBTC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של pumpBTCהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0043376-9.87%
30 ימים$ -0.00799-16.79%
60 ימים$ +0.00434+12.30%
90 ימים$ -0.03065-43.63%
pumpBTC שינוי מחיר היום

היום,PUMPBTC רשם שינוי של $ -0.0043376 (-9.87%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

pumpBTC שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00799 (-16.79%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

pumpBTC שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PUMPBTC ראה שינוי של $ +0.00434 (+12.30%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

pumpBTC שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03065 (-43.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של pumpBTC (PUMPBTC)?

בדוק את pumpBTC עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהpumpBTC (PUMPBTC)

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

pumpBTC זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול pumpBTCההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPUMPBTC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים pumpBTCאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךpumpBTC לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

pumpBTCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה pumpBTC (PUMPBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות pumpBTC (PUMPBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור pumpBTC.

בדוק את pumpBTC תחזית המחיר עכשיו‏!

pumpBTC (PUMPBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של pumpBTC (PUMPBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUMPBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות pumpBTC (PUMPBTC)

מחפש איך לקנותpumpBTC? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש pumpBTCב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PUMPBTC למטבעות מקומיים

pumpBTC מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של pumpBTC, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על pumpBTC

כמה שווה pumpBTC (PUMPBTC) היום?
החי PUMPBTCהמחיר ב USD הוא 0.03961 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PUMPBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של PUMPBTC ל USD הוא $ 0.03961. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של pumpBTC?
שווי השוק של PUMPBTC הוא $ 11.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PUMPBTC?
ההיצע במחזור של PUMPBTC הוא 285.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PUMPBTC?
‏‏PUMPBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.23385128396045374 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PUMPBTC?
PUMPBTC ‏‏רשם מחירATL של 0.005963806888961928 USD.
מהו נפח המסחר של PUMPBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PUMPBTC הוא $ 73.50K USD.
האם PUMPBTC יעלה השנה?
PUMPBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PUMPBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:45:02 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

