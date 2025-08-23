עוד על ZYN

ZYN מידע על מחיר

ZYN מסמך לבן

ZYN אתר רשמי

ZYN טוקניומיקה

ZYN תחזית מחיר

ZYN היסטוריה

ZYN מדריך קנייה

ZYNממיר מטבעות לפיאט

ZYN ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Zynecoin סֵמֶל

Zynecoin מְחִיר(ZYN)

1 ZYN ל USDמחיר חי:

$0.005524
$0.005524$0.005524
+1.80%1D
USD
Zynecoin (ZYN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:07:33 (UTC+8)

Zynecoin (ZYN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.005416
$ 0.005416$ 0.005416
24 שעות נמוך
$ 0.00554
$ 0.00554$ 0.00554
גבוה 24 שעות

$ 0.005416
$ 0.005416$ 0.005416

$ 0.00554
$ 0.00554$ 0.00554

$ 5.23601203402
$ 5.23601203402$ 5.23601203402

$ 0.00422970959985619
$ 0.00422970959985619$ 0.00422970959985619

+0.19%

+1.80%

+9.58%

+9.58%

Zynecoin (ZYN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005524. במהלך 24 השעות האחרונות, ZYN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005416 לבין שיא של $ 0.00554, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZYNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.23601203402, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00422970959985619.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZYN השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, +1.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zynecoin (ZYN) מידע שוק

No.2666

$ 231.47K
$ 231.47K$ 231.47K

$ 103.11K
$ 103.11K$ 103.11K

$ 540.09K
$ 540.09K$ 540.09K

41.90M
41.90M 41.90M

97,772,437.5
97,772,437.5 97,772,437.5

NONE

שווי השוק הנוכחי של Zynecoin הוא $ 231.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 103.11K. ההיצע במחזור של ZYN הוא 41.90M, עם היצע כולל של 97772437.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 540.09K.

Zynecoin (ZYN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Zynecoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00009767+1.80%
30 ימים$ +0.000628+12.82%
60 ימים$ -0.001876-25.36%
90 ימים$ -0.000626-10.18%
Zynecoin שינוי מחיר היום

היום,ZYN רשם שינוי של $ +0.00009767 (+1.80%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Zynecoin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000628 (+12.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Zynecoin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZYN ראה שינוי של $ -0.001876 (-25.36%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Zynecoin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000626 (-10.18%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Zynecoin (ZYN)?

בדוק את Zynecoin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהZynecoin (ZYN)

Zynecoin is the coin of the Wethio blockchain. The latter was created 4 years ago, it hosts 157 decentralized masternodes. Dapps have been developed; Wethio wallet, Wethio scan, Wethio stats, Wethio pool, among others, as well as bridges to ethereum and binance chain.

Zynecoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Zynecoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZYN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Zynecoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZynecoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Zynecoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zynecoin (ZYN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zynecoin (ZYN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zynecoin.

בדוק את Zynecoin תחזית המחיר עכשיו‏!

Zynecoin (ZYN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zynecoin (ZYN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZYN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Zynecoin (ZYN)

מחפש איך לקנותZynecoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Zynecoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ZYN למטבעות מקומיים

1 Zynecoin(ZYN) ל VND
145.36406
1 Zynecoin(ZYN) ל AUD
A$0.00850696
1 Zynecoin(ZYN) ל GBP
0.00408776
1 Zynecoin(ZYN) ל EUR
0.0046954
1 Zynecoin(ZYN) ל USD
$0.005524
1 Zynecoin(ZYN) ל MYR
RM0.0232008
1 Zynecoin(ZYN) ל TRY
0.226484
1 Zynecoin(ZYN) ל JPY
¥0.812028
1 Zynecoin(ZYN) ל ARS
ARS$7.306871
1 Zynecoin(ZYN) ל RUB
0.44656016
1 Zynecoin(ZYN) ל INR
0.4836262
1 Zynecoin(ZYN) ל IDR
Rp89.09676172
1 Zynecoin(ZYN) ל KRW
7.67217312
1 Zynecoin(ZYN) ל PHP
0.31298984
1 Zynecoin(ZYN) ל EGP
￡E.0.267914
1 Zynecoin(ZYN) ל BRL
R$0.02994008
1 Zynecoin(ZYN) ל CAD
C$0.00762312
1 Zynecoin(ZYN) ל BDT
0.67204984
1 Zynecoin(ZYN) ל NGN
8.4464722
1 Zynecoin(ZYN) ל COP
$22.18471544
1 Zynecoin(ZYN) ל ZAR
R.0.09705668
1 Zynecoin(ZYN) ל UAH
0.2289698
1 Zynecoin(ZYN) ל VES
Bs0.77336
1 Zynecoin(ZYN) ל CLP
$5.30304
1 Zynecoin(ZYN) ל PKR
Rs1.56616448
1 Zynecoin(ZYN) ל KZT
2.95556096
1 Zynecoin(ZYN) ל THB
฿0.17919856
1 Zynecoin(ZYN) ל TWD
NT$0.16837152
1 Zynecoin(ZYN) ל AED
د.إ0.02027308
1 Zynecoin(ZYN) ל CHF
Fr0.0044192
1 Zynecoin(ZYN) ל HKD
HK$0.04314244
1 Zynecoin(ZYN) ל AMD
֏2.11480816
1 Zynecoin(ZYN) ל MAD
.د.م0.049716
1 Zynecoin(ZYN) ל MXN
$0.10291212
1 Zynecoin(ZYN) ל SAR
ريال0.020715
1 Zynecoin(ZYN) ל PLN
0.02010736
1 Zynecoin(ZYN) ל RON
лв0.02380844
1 Zynecoin(ZYN) ל SEK
kr0.05258848
1 Zynecoin(ZYN) ל BGN
лв0.00922508
1 Zynecoin(ZYN) ל HUF
Ft1.8776076
1 Zynecoin(ZYN) ל CZK
0.11589352
1 Zynecoin(ZYN) ל KWD
د.ك0.00168482
1 Zynecoin(ZYN) ל ILS
0.01861588
1 Zynecoin(ZYN) ל AOA
Kz5.03551268
1 Zynecoin(ZYN) ל BHD
.د.ب0.002082548
1 Zynecoin(ZYN) ל BMD
$0.005524
1 Zynecoin(ZYN) ל DKK
kr0.03524312
1 Zynecoin(ZYN) ל HNL
L0.14461832
1 Zynecoin(ZYN) ל MUR
0.25211536
1 Zynecoin(ZYN) ל NAD
$0.09683572
1 Zynecoin(ZYN) ל NOK
kr0.05573716
1 Zynecoin(ZYN) ל NZD
$0.0093908
1 Zynecoin(ZYN) ל PAB
B/.0.005524
1 Zynecoin(ZYN) ל PGK
K0.02331128
1 Zynecoin(ZYN) ל QAR
ر.ق0.02005212
1 Zynecoin(ZYN) ל RSD
дин.0.55333908

Zynecoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Zynecoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרZynecoin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Zynecoin

כמה שווה Zynecoin (ZYN) היום?
החי ZYNהמחיר ב USD הוא 0.005524 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZYN ל USD?
המחיר הנוכחי של ZYN ל USD הוא $ 0.005524. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zynecoin?
שווי השוק של ZYN הוא $ 231.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZYN?
ההיצע במחזור של ZYN הוא 41.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZYN?
‏‏ZYN השיג מחיר שיא (ATH) של 5.23601203402 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZYN?
ZYN ‏‏רשם מחירATL של 0.00422970959985619 USD.
מהו נפח המסחר של ZYN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZYN הוא $ 103.11K USD.
האם ZYN יעלה השנה?
ZYN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZYN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:07:33 (UTC+8)

Zynecoin (ZYN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ZYN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ZYN
ZYN
USD
USD

1 ZYN = 0.005524 USD

מסחרZYN

USDTZYN
$0.005524
$0.005524$0.005524
+1.80%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד