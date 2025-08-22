עוד על ZBU

ZEEBU (ZBU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:55:05 (UTC+8)

ZEEBU (ZBU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.9534
$ 1.9534$ 1.9534
24 שעות נמוך
$ 1.9741
$ 1.9741$ 1.9741
גבוה 24 שעות

$ 1.9534
$ 1.9534$ 1.9534

$ 1.9741
$ 1.9741$ 1.9741

$ 5.618769602419199
$ 5.618769602419199$ 5.618769602419199

$ 0.8050120236177957
$ 0.8050120236177957$ 0.8050120236177957

-0.08%

-0.59%

-1.91%

-1.91%

ZEEBU (ZBU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.954. במהלך 24 השעות האחרונות, ZBU נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.9534 לבין שיא של $ 1.9741, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZBUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.618769602419199, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.8050120236177957.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZBU השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -0.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZEEBU (ZBU) מידע שוק

No.210

$ 506.03M
$ 506.03M$ 506.03M

$ 30.49K
$ 30.49K$ 30.49K

$ 3.87B
$ 3.87B$ 3.87B

258.97M
258.97M 258.97M

1,979,138,903.8910072
1,979,138,903.8910072 1,979,138,903.8910072

BSC

שווי השוק הנוכחי של ZEEBU הוא $ 506.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 30.49K. ההיצע במחזור של ZBU הוא 258.97M, עם היצע כולל של 1979138903.8910072. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.87B.

ZEEBU (ZBU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ZEEBUהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.011597-0.59%
30 ימים$ -0.295-13.12%
60 ימים$ -1.086-35.73%
90 ימים$ -1.5153-43.68%
ZEEBU שינוי מחיר היום

היום,ZBU רשם שינוי של $ -0.011597 (-0.59%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ZEEBU שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.295 (-13.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ZEEBU שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZBU ראה שינוי של $ -1.086 (-35.73%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ZEEBU שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.5153 (-43.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ZEEBU (ZBU)?

בדוק את ZEEBU עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהZEEBU (ZBU)

Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

ZEEBU זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ZEEBUההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZBU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ZEEBUאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZEEBU לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ZEEBUתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZEEBU (ZBU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZEEBU (ZBU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZEEBU.

בדוק את ZEEBU תחזית המחיר עכשיו‏!

ZEEBU (ZBU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZEEBU (ZBU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZBU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ZEEBU (ZBU)

מחפש איך לקנותZEEBU? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ZEEBUב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ZBU למטבעות מקומיים

ZEEBU מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ZEEBU, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרZEEBU הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ZEEBU

כמה שווה ZEEBU (ZBU) היום?
החי ZBUהמחיר ב USD הוא 1.954 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZBU ל USD?
המחיר הנוכחי של ZBU ל USD הוא $ 1.954. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZEEBU?
שווי השוק של ZBU הוא $ 506.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZBU?
ההיצע במחזור של ZBU הוא 258.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZBU?
‏‏ZBU השיג מחיר שיא (ATH) של 5.618769602419199 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZBU?
ZBU ‏‏רשם מחירATL של 0.8050120236177957 USD.
מהו נפח המסחר של ZBU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZBU הוא $ 30.49K USD.
האם ZBU יעלה השנה?
ZBU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZBU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:55:05 (UTC+8)

