ZAYA AI (ZAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01403. במהלך 24 השעות האחרונות, ZAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01372 לבין שיא של $ 0.01451, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.39613585496002174, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00956370476366325.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
ZAYA AI (ZAI) מידע שוק
No.4492
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 43.71K
$ 43.71K$ 43.71K
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
BSC
שווי השוק הנוכחי של ZAYA AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 43.71K. ההיצע במחזור של ZAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.
ZAYA AI (ZAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של ZAYA AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0002499
-1.75%
30 ימים
$ -0.00056
-3.84%
60 ימים
$ +0.00015
+1.08%
90 ימים
$ -0.00389
-21.71%
ZAYA AI שינוי מחיר היום
היום,ZAI רשם שינוי של $ -0.0002499 (-1.75%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
ZAYA AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00056 (-3.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
ZAYA AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZAI ראה שינוי של $ +0.00015 (+1.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
ZAYA AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00389 (-21.71%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ZAYA AI (ZAI)?
ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.
ZAYA AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ZAYA AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקZAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ZAYA AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZAYA AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
ZAYA AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה ZAYA AI (ZAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZAYA AI (ZAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZAYA AI.
הבנת הטוקנומיקה של ZAYA AI (ZAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות ZAYA AI (ZAI)
מחפש איך לקנותZAYA AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ZAYA AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
