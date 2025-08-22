עוד על ZAI

ZAI מידע על מחיר

ZAI מסמך לבן

ZAI אתר רשמי

ZAI טוקניומיקה

ZAI תחזית מחיר

ZAI היסטוריה

ZAI מדריך קנייה

ZAIממיר מטבעות לפיאט

ZAI ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ZAYA AI סֵמֶל

ZAYA AI מְחִיר(ZAI)

1 ZAI ל USDמחיר חי:

$0.01403
$0.01403$0.01403
-1.75%1D
USD
ZAYA AI (ZAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:45:13 (UTC+8)

ZAYA AI (ZAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01372
$ 0.01372$ 0.01372
24 שעות נמוך
$ 0.01451
$ 0.01451$ 0.01451
גבוה 24 שעות

$ 0.01372
$ 0.01372$ 0.01372

$ 0.01451
$ 0.01451$ 0.01451

$ 0.39613585496002174
$ 0.39613585496002174$ 0.39613585496002174

$ 0.00956370476366325
$ 0.00956370476366325$ 0.00956370476366325

0.00%

-1.75%

+1.74%

+1.74%

ZAYA AI (ZAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01403. במהלך 24 השעות האחרונות, ZAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01372 לבין שיא של $ 0.01451, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.39613585496002174, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00956370476366325.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZAYA AI (ZAI) מידע שוק

No.4492

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 43.71K
$ 43.71K$ 43.71K

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של ZAYA AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 43.71K. ההיצע במחזור של ZAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.

ZAYA AI (ZAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ZAYA AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0002499-1.75%
30 ימים$ -0.00056-3.84%
60 ימים$ +0.00015+1.08%
90 ימים$ -0.00389-21.71%
ZAYA AI שינוי מחיר היום

היום,ZAI רשם שינוי של $ -0.0002499 (-1.75%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ZAYA AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00056 (-3.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ZAYA AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZAI ראה שינוי של $ +0.00015 (+1.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ZAYA AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00389 (-21.71%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ZAYA AI (ZAI)?

בדוק את ZAYA AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהZAYA AI (ZAI)

ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.

ZAYA AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ZAYA AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ZAYA AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZAYA AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ZAYA AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZAYA AI (ZAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZAYA AI (ZAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZAYA AI.

בדוק את ZAYA AI תחזית המחיר עכשיו‏!

ZAYA AI (ZAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZAYA AI (ZAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ZAYA AI (ZAI)

מחפש איך לקנותZAYA AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ZAYA AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ZAI למטבעות מקומיים

1 ZAYA AI(ZAI) ל VND
369.19945
1 ZAYA AI(ZAI) ל AUD
A$0.0216062
1 ZAYA AI(ZAI) ל GBP
0.0103822
1 ZAYA AI(ZAI) ל EUR
0.0119255
1 ZAYA AI(ZAI) ל USD
$0.01403
1 ZAYA AI(ZAI) ל MYR
RM0.058926
1 ZAYA AI(ZAI) ל TRY
0.57523
1 ZAYA AI(ZAI) ל JPY
¥2.06241
1 ZAYA AI(ZAI) ל ARS
ARS$18.53363
1 ZAYA AI(ZAI) ל RUB
1.130818
1 ZAYA AI(ZAI) ל INR
1.2287474
1 ZAYA AI(ZAI) ל IDR
Rp226.2902909
1 ZAYA AI(ZAI) ל KRW
19.4859864
1 ZAYA AI(ZAI) ל PHP
0.7962025
1 ZAYA AI(ZAI) ל EGP
￡E.0.6805953
1 ZAYA AI(ZAI) ל BRL
R$0.0763232
1 ZAYA AI(ZAI) ל CAD
C$0.0193614
1 ZAYA AI(ZAI) ל BDT
1.6911762
1 ZAYA AI(ZAI) ל NGN
21.4197413
1 ZAYA AI(ZAI) ל COP
$56.12
1 ZAYA AI(ZAI) ל ZAR
R.0.2459459
1 ZAYA AI(ZAI) ל UAH
0.5746688
1 ZAYA AI(ZAI) ל VES
Bs1.9642
1 ZAYA AI(ZAI) ל CLP
$13.45477
1 ZAYA AI(ZAI) ל PKR
Rs3.9453763
1 ZAYA AI(ZAI) ל KZT
7.4746228
1 ZAYA AI(ZAI) ל THB
฿0.4552735
1 ZAYA AI(ZAI) ל TWD
NT$0.4276344
1 ZAYA AI(ZAI) ל AED
د.إ0.0514901
1 ZAYA AI(ZAI) ל CHF
Fr0.011224
1 ZAYA AI(ZAI) ל HKD
HK$0.1095743
1 ZAYA AI(ZAI) ל AMD
֏5.3123192
1 ZAYA AI(ZAI) ל MAD
.د.م0.1258491
1 ZAYA AI(ZAI) ל MXN
$0.2615192
1 ZAYA AI(ZAI) ל SAR
ريال0.0526125
1 ZAYA AI(ZAI) ל PLN
0.0510692
1 ZAYA AI(ZAI) ל RON
лв0.0606096
1 ZAYA AI(ZAI) ל SEK
kr0.1335656
1 ZAYA AI(ZAI) ל BGN
лв0.0234301
1 ZAYA AI(ZAI) ל HUF
Ft4.7720239
1 ZAYA AI(ZAI) ל CZK
0.2944897
1 ZAYA AI(ZAI) ל KWD
د.ك0.00427915
1 ZAYA AI(ZAI) ל ILS
0.0474214
1 ZAYA AI(ZAI) ל AOA
Kz12.7893271
1 ZAYA AI(ZAI) ל BHD
.د.ب0.00528931
1 ZAYA AI(ZAI) ל BMD
$0.01403
1 ZAYA AI(ZAI) ל DKK
kr0.0895114
1 ZAYA AI(ZAI) ל HNL
L0.3637979
1 ZAYA AI(ZAI) ל MUR
0.6403292
1 ZAYA AI(ZAI) ל NAD
$0.2452444
1 ZAYA AI(ZAI) ל NOK
kr0.1419836
1 ZAYA AI(ZAI) ל NZD
$0.023851
1 ZAYA AI(ZAI) ל PAB
B/.0.01403
1 ZAYA AI(ZAI) ל PGK
K0.0586454
1 ZAYA AI(ZAI) ל QAR
ر.ق0.0506483
1 ZAYA AI(ZAI) ל RSD
дин.1.4060866

ZAYA AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ZAYA AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרZAYA AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ZAYA AI

כמה שווה ZAYA AI (ZAI) היום?
החי ZAIהמחיר ב USD הוא 0.01403 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZAI ל USD?
המחיר הנוכחי של ZAI ל USD הוא $ 0.01403. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZAYA AI?
שווי השוק של ZAI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZAI?
ההיצע במחזור של ZAI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZAI?
‏‏ZAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.39613585496002174 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZAI?
ZAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00956370476366325 USD.
מהו נפח המסחר של ZAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZAI הוא $ 43.71K USD.
האם ZAI יעלה השנה?
ZAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:45:13 (UTC+8)

ZAYA AI (ZAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ZAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ZAI
ZAI
USD
USD

1 ZAI = 0.01403 USD

מסחרZAI

USDTZAI
$0.01403
$0.01403$0.01403
-1.75%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד