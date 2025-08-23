עוד על YFII

YFII מידע על מחיר

YFII אתר רשמי

YFII טוקניומיקה

YFII תחזית מחיר

YFII היסטוריה

YFII מדריך קנייה

YFIIממיר מטבעות לפיאט

YFII ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

yfii finance סֵמֶל

yfii finance מְחִיר(YFII)

1 YFII ל USDמחיר חי:

$79.67
$79.67$79.67
-1.28%1D
USD
yfii finance (YFII) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:16:21 (UTC+8)

yfii finance (YFII) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 78
$ 78$ 78
24 שעות נמוך
$ 88.08
$ 88.08$ 88.08
גבוה 24 שעות

$ 78
$ 78$ 78

$ 88.08
$ 88.08$ 88.08

$ 9,385.41962911
$ 9,385.41962911$ 9,385.41962911

$ 56.534854554921544
$ 56.534854554921544$ 56.534854554921544

-0.86%

-1.28%

-6.17%

-6.17%

yfii finance (YFII) המחיר בזמן אמת של הוא $ 79.6. במהלך 24 השעות האחרונות, YFII נסחר בטווח שבין שפל של $ 78 לבין שיא של $ 88.08, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YFIIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9,385.41962911, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 56.534854554921544.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YFII השתנה ב -0.86% במהלך השעה האחרונה, -1.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

yfii finance (YFII) מידע שוק

No.1644

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

$ 64.25K
$ 64.25K$ 64.25K

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

38.60K
38.60K 38.60K

39,375
39,375 39,375

39,375
39,375 39,375

98.02%

ETH

שווי השוק הנוכחי של yfii finance הוא $ 3.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.25K. ההיצע במחזור של YFII הוא 38.60K, עם היצע כולל של 39375. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.13M.

yfii finance (YFII) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של yfii financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.033-1.28%
30 ימים$ -13.01-14.05%
60 ימים$ +16.34+25.82%
90 ימים$ -114.5-59.00%
yfii finance שינוי מחיר היום

היום,YFII רשם שינוי של $ -1.033 (-1.28%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

yfii finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -13.01 (-14.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

yfii finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,YFII ראה שינוי של $ +16.34 (+25.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

yfii finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -114.5 (-59.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של yfii finance (YFII)?

בדוק את yfii finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהyfii finance (YFII)

Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.

yfii finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול yfii financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקYFII את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים yfii financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךyfii finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

yfii financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה yfii finance (YFII) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות yfii finance (YFII) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור yfii finance.

בדוק את yfii finance תחזית המחיר עכשיו‏!

yfii finance (YFII) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של yfii finance (YFII) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YFII הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות yfii finance (YFII)

מחפש איך לקנותyfii finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש yfii financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

YFII למטבעות מקומיים

1 yfii finance(YFII) ל VND
2,094,674
1 yfii finance(YFII) ל AUD
A$121.788
1 yfii finance(YFII) ל GBP
58.904
1 yfii finance(YFII) ל EUR
67.66
1 yfii finance(YFII) ל USD
$79.6
1 yfii finance(YFII) ל MYR
RM334.32
1 yfii finance(YFII) ל TRY
3,262.804
1 yfii finance(YFII) ל JPY
¥11,701.2
1 yfii finance(YFII) ל ARS
ARS$106,274.756
1 yfii finance(YFII) ל RUB
6,435.66
1 yfii finance(YFII) ל INR
6,968.184
1 yfii finance(YFII) ל IDR
Rp1,283,870.788
1 yfii finance(YFII) ל KRW
110,554.848
1 yfii finance(YFII) ל PHP
4,507.748
1 yfii finance(YFII) ל EGP
￡E.3,861.396
1 yfii finance(YFII) ל BRL
R$431.432
1 yfii finance(YFII) ל CAD
C$109.848
1 yfii finance(YFII) ל BDT
9,684.136
1 yfii finance(YFII) ל NGN
121,712.38
1 yfii finance(YFII) ל COP
$319,678.376
1 yfii finance(YFII) ל ZAR
R.1,397.776
1 yfii finance(YFII) ל UAH
3,299.42
1 yfii finance(YFII) ל VES
Bs11,144
1 yfii finance(YFII) ל CLP
$76,416
1 yfii finance(YFII) ל PKR
Rs22,568.192
1 yfii finance(YFII) ל KZT
42,589.184
1 yfii finance(YFII) ל THB
฿2,580.632
1 yfii finance(YFII) ל TWD
NT$2,425.412
1 yfii finance(YFII) ל AED
د.إ292.132
1 yfii finance(YFII) ל CHF
Fr63.68
1 yfii finance(YFII) ל HKD
HK$621.676
1 yfii finance(YFII) ל AMD
֏30,474.064
1 yfii finance(YFII) ל MAD
.د.م716.4
1 yfii finance(YFII) ל MXN
$1,478.968
1 yfii finance(YFII) ל SAR
ريال298.5
1 yfii finance(YFII) ל PLN
289.744
1 yfii finance(YFII) ל RON
лв343.076
1 yfii finance(YFII) ל SEK
kr756.996
1 yfii finance(YFII) ל BGN
лв132.932
1 yfii finance(YFII) ל HUF
Ft27,028.18
1 yfii finance(YFII) ל CZK
1,669.212
1 yfii finance(YFII) ל KWD
د.ك24.278
1 yfii finance(YFII) ל ILS
268.252
1 yfii finance(YFII) ל AOA
Kz72,560.972
1 yfii finance(YFII) ל BHD
.د.ب30.0092
1 yfii finance(YFII) ל BMD
$79.6
1 yfii finance(YFII) ל DKK
kr507.052
1 yfii finance(YFII) ל HNL
L2,083.928
1 yfii finance(YFII) ל MUR
3,632.944
1 yfii finance(YFII) ל NAD
$1,395.388
1 yfii finance(YFII) ל NOK
kr801.572
1 yfii finance(YFII) ל NZD
$135.32
1 yfii finance(YFII) ל PAB
B/.79.6
1 yfii finance(YFII) ל PGK
K335.912
1 yfii finance(YFII) ל QAR
ر.ق288.948
1 yfii finance(YFII) ל RSD
дин.7,969.552

yfii finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של yfii finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרyfii finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על yfii finance

כמה שווה yfii finance (YFII) היום?
החי YFIIהמחיר ב USD הוא 79.6 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YFII ל USD?
המחיר הנוכחי של YFII ל USD הוא $ 79.6. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של yfii finance?
שווי השוק של YFII הוא $ 3.07M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YFII?
ההיצע במחזור של YFII הוא 38.60K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YFII?
‏‏YFII השיג מחיר שיא (ATH) של 9,385.41962911 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YFII?
YFII ‏‏רשם מחירATL של 56.534854554921544 USD.
מהו נפח המסחר של YFII?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YFII הוא $ 64.25K USD.
האם YFII יעלה השנה?
YFII ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YFII תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:16:21 (UTC+8)

yfii finance (YFII) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

YFII-ל-USD מחשבון

סְכוּם

YFII
YFII
USD
USD

1 YFII = 79.6 USD

מסחרYFII

USDTYFII
$79.67
$79.67$79.67
-1.23%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד