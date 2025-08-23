yfii finance (YFII) המחיר בזמן אמת של הוא $ 79.6. במהלך 24 השעות האחרונות, YFII נסחר בטווח שבין שפל של $ 78 לבין שיא של $ 88.08, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YFIIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9,385.41962911, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 56.534854554921544.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, YFII השתנה ב -0.86% במהלך השעה האחרונה, -1.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
yfii finance (YFII) מידע שוק
No.1644
$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M
$ 64.25K
$ 64.25K$ 64.25K
$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M
38.60K
38.60K 38.60K
39,375
39,375 39,375
39,375
39,375 39,375
98.02%
ETH
שווי השוק הנוכחי של yfii finance הוא $ 3.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.25K. ההיצע במחזור של YFII הוא 38.60K, עם היצע כולל של 39375. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.13M.
yfii finance (YFII) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של yfii financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -1.033
-1.28%
30 ימים
$ -13.01
-14.05%
60 ימים
$ +16.34
+25.82%
90 ימים
$ -114.5
-59.00%
yfii finance שינוי מחיר היום
היום,YFII רשם שינוי של $ -1.033 (-1.28%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
yfii finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -13.01 (-14.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
yfii finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,YFII ראה שינוי של $ +16.34 (+25.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
yfii finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -114.5 (-59.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של yfii finance (YFII)?
Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.
yfii finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול yfii financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקYFII את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים yfii financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךyfii finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
yfii financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה yfii finance (YFII) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות yfii finance (YFII) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור yfii finance.
הבנת הטוקנומיקה של yfii finance (YFII) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YFII הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות yfii finance (YFII)
מחפש איך לקנותyfii finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש yfii financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.