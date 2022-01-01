yfii finance (YFII) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי yfii finance (YFII), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.

yfii finance (YFII) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור yfii finance (YFII), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M ההיצע הכולל: $ 39.38K $ 39.38K $ 39.38K אספקה במחזור: $ 38.60K $ 38.60K $ 38.60K FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.07M $ 3.07M $ 3.07M שיא כל הזמנים: $ 9,350 $ 9,350 $ 9,350 שפל כל הזמנים: $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 מחיר נוכחי: $ 77.93 $ 77.93 $ 77.93 למידע נוסף על yfii finance (YFII) מחיר

yfii finance (YFII) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של yfii finance (YFII) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של YFII אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות YFIIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את YFIIטוקניומיקה, חקרו אתYFIIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

מעוניין להוסיף את yfii finance (YFII) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת YFII, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

yfii finance (YFII) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של YFIIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה YFII עכשיו את היסטוריית המחירים!

YFII חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן YFII עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו YFII משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה YFIIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

