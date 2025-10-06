Yee Token מחיר היום

מחיר Yee Token (YEE) בזמן אמת היום הוא $ 0.005617, עם שינוי של 3.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YEE ל USD הוא $ 0.005617 לכל YEE.

Yee Token כרגע מדורג במקום #1162 לפי שווי שוק של $ 5.62M, עם היצע במחזור של 1.00B YEE. ב‑24 השעות האחרונות, YEE סחר בין $ 0.005591 (נמוך) ל $ 0.006181 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03029092316474923, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000001583969794063.

ביצועים לטווח קצר, YEE נע ב -3.11% בשעה האחרונה ו -8.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.50K.

Yee Token (YEE) מידע שוק

