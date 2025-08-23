מה זהxx network (XX)

The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.

xx network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול xx networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקXX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים xx networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךxx network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

xx networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה xx network (XX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות xx network (XX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את xx network תחזית המחיר עכשיו‏!

xx network (XX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של xx network (XX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות xx network (XX)

מחפש איך לקנותxx network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש xx networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XX למטבעות מקומיים

נסה ממיר

xx network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של xx network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על xx network כמה שווה xx network (XX) היום? החי XXהמחיר ב USD הוא 0.03242 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי XX ל USD? $ 0.03242 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של XX ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של xx network? שווי השוק של XX הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של XX? ההיצע במחזור של XX הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XX? ‏‏XX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.7700154832076693 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XX? XX ‏‏רשם מחירATL של 0.01314729076489246 USD . מהו נפח המסחר של XX? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XX הוא $ 145.71K USD . האם XX יעלה השנה? XX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

