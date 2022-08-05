XX

The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.

שֵׁםXX

דירוגNo.4064

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)%0,00

אספקת מחזור0

מקסימום היצע0

אספקה כוללת953.639.587

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.7700154832076693,2022-08-05

המחיר הנמוך ביותר0.01314729076489246,2025-04-29

בלוקצ'יין ציבוריXX

מבואThe xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
XX/USDT
xx network
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (XX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
XX/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (XX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...