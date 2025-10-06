XTM מחיר היום

מחיר XTM (XTM) בזמן אמת היום הוא $ 0.003022, עם שינוי של 5.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XTM ל USD הוא $ 0.003022 לכל XTM.

XTM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- XTM. ב‑24 השעות האחרונות, XTM סחר בין $ 0.002952 (נמוך) ל $ 0.003286 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, XTM נע ב +2.16% בשעה האחרונה ו -27.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.41K.

XTM (XTM) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 16.41K$ 16.41K $ 16.41K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.46M$ 63.46M $ 63.46M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי MINOTARI

שווי השוק הנוכחי של XTM הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.41K. ההיצע במחזור של XTM הוא --, עם היצע כולל של 21000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.46M.